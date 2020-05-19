Toyota презентовала кроссовер Venza нового поколения (фото)

Среднеразмерный кроссовер получил новую платформу и гибридную силовую установку.

Компания Toyota представила модель Venza нового поколения. В отличие от предшественника, который можно было назвать «высоким» универсалом, новинка теперь выглядит как полноценный кроссовер.

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В основу Venza легла масштабируемая архитектура TNGA, на которой уже построены модели Camry, Avalon, RAV4, Highlander и Sienna. Новая платформа позволила сделать автомобиль существенно легче, прочнее, безопаснее и комфортнее, пишет Autonews.

Во внешности кроссовера можно увидеть сходство с седаном Mirai, который имеет водородную силовую установку на топливных ячейках. Что касается салона, то он напоминает RAV4. Для автомобиля доступна полностью цифровая приборная панель, а также восьмидюймовый отдельный планшет информационно-развлекательного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве опции доступны проекционный дисплей, панорамная крыша, автоматический климат-контроль, сиденья с вентиляцией и цифровое зеркало заднего вида.

Среди электронных помощников в пакете Toyota Safety Sense — система соблюдения рядности движения, функция автоматического переключения ближнего света на дальний, контроль состояния водителя и система распознавания дорожных знаков.

Новая Toyota Venza получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового мотора, который действует вместе с двумя электрическими двигателями и вариатором. Суммарная мощность агрегатов составила 219 лошадиных сил.