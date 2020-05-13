Toyota прогнозирует рекордное падение продаж и прибыли

Прибыль компании может сократиться на 80 процентов.

В Toyota рассказали о возможных последствиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса: продажи в 2020 году обрушатся до рекордно низкой отметки, а прибыль сократится на 80 процентов.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"В компании уверены, что COVID-19 "стал большим шоком, чем мировой финансовый кризис 2008 года", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам японского автопроизводителя, озвученным в ходе совещания 12 мая, операционная прибыль по итогам финансового года составит 4,7 миллиарда долларов, а потери от снижения продаж прогнозируются на уровне 13,95 миллиарда долларов.

"В 2020 году Toyota рассчитывает продать 8,9 миллиона автомобилей по всему миру – это станет самым низким результатом за последние девять лет. В 2021 году объем реализации достигнет уровня 2019 финансового года (10,46 миллиона экземпляров)", - подчеркивает издание.

За четыре месяца 2020 года Toyota продала в России 29 796 новых машин, что на один процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле, когда в стране начали действовать ограничения из-за пандемии, дилерам удалось реализовать всего 2 565 автомобилей – на 70 процентов меньше, чем за тот же месяц 2019 года.