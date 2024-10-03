Самой доступной моделью Tesla отныне стал электромобиль Model 3 Long Range стоимостью в 42 тысячи долларов.

Американская автомобильная компания Tesla сняла с продажи свой самый дешевый электромобиль - компактный седан Model 3 Standard Range по цене в 38 990 долларов, сообщает Reuters.

Отмечается, что заднеприводная Model 3 Standard Range использует литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторные батареи, поставляемые из Китая. Недавно США объявили о повышении тарифов на китайский импорт, включая 100% тариф на электромобили и 25% на батареи для электромобилей и ключевые минералы.

Кроме того, транспортные средства, содержащие компоненты китайского производства, такие как литий-железо-фосфатные батареи, не имеют права на федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов, предоставляемый правительством.

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Отныне самой доступной моделью Tesla теперь является заднеприводный электромобиль Model 3 Long Range по цене 42 490 долларов.

Tesla - последние новости

Руководитель Tesla, SpaceX и соцсети Х Илон Маск анонсировал новую презентацию Tesla, которая "войдет в историю". Мероприятие пройдет 10 октября в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что компания Tesla планирует нанять десятки тренеров для обучения своих человекоподобных роботов Optimus. Их массовое производство запланировано уже к концу 2025 года.

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