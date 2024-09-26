Согласно утечкам, компания собирается представить свое новое роботакси и провести демонстрацию новейших человекоподобных роботов.

Илон Маск, руководитель Tesla, SpaceX, Х (экс-Twitter) и ряда других компаний, опубликовал тизер грядущего мероприятия, которое пройдет 10 октября в Лос-Анджелесе.

Слоганом ивента стала фраза We, Robot, которая, вероятно, служит отсылкой к фильму "Я, робот" с Уиллом Смитом в главной роли. Маск добавил, что этот анонс войдет в учебники истории.

Согласно утечкам, американская компания по производству электромобилей собирается представить специально построенное роботокси, которое будет перевозить людей, не пользуясь услугами водителей-людей. Также можно ожидать, что Tesla проведет демонстрацию своих новейших человекоподобных роботов Optimus.

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Ранее Маск заявлял, что Tesla имеет лучшие позиции среди разработчиков человекоподобных роботов достичь массового производства благодаря эффективной работе искусственного интеллекта непосредственно на самих роботах. Человекоподобные роботы уже пару лет разрабатываются японской Honda и Hyundai Motor Boston Dynamics.

Согласно задумке, в будущем такие андроиды будут работать на заводах и делать другие скучные вещи вместо людей, При этом в Tesla уверяют, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

Как сообщал УНИАН, Neuralink Илона Маска создала технологию, способную вернуть зрение даже слепым от рождения. Министерство здравоохранения США присвоило Blindsight статус "революционного устройства".

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