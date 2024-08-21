Помимо самих тренировок, "тренеры роботов" будут анализировать собираемую информацию и готовить отчеты.

Компания Tesla, возглавляемая Маском, планирует нанять десятки тренеров для обучения своих человекоподобных роботов Optimus. Их массовое производство намечено уже к концу 2025 года.

Как сообщает The Verge, на сайте Tesla появились вакансии "Оператор по сбору данных для Tesla Bot". Компания готова платить от 25 до 48 долларов в час за ношение специального костюма для захвата движения и гарнитуры VR. В данном снаряжении сотрудник будет выполнять различные движения и действия, которые затем проанализируют и преобразуют в алгоритмы ИИ для обучения роботов Optimus.

Кандидаты должны быть в хорошей физической форме, поскольку тренерам потребуется ходить более семи часов в день с переноской до 14 кг. Требуемый рост будущего тренера для роботов – от 170 до 180 см, так как высота робота составляет около 173 см. Работа с гарнитурой может вызывать тошноту, и кандидаты должны быть готовы к этому.

Помимо самих тренировок, тренеры роботов будут анализировать собираемую информацию и готовить отчеты. Кандидатам на вакансию предлагается гибкий график работы с тремя сменaми: с 8:00 до 16:30, с 16:00 до 00:30 и с 00:00 до 8:30. Наличие ночной смены для продвинутого обучения роботов является необычным для этой отрасли.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что Tesla имеет лучшие позиции среди разработчиков человекоподобных роботов достичь массового производства благодаря эффективной работе искусственного интеллекта непосредственно на самих роботах. Человекоподобные роботы уже пару лет разрабатываются японской Honda и Hyundai Motor Boston Dynamics.

Согласно задумке, в будущем такие андроиды будут работать на заводах и делать другие скучные вещи вместо людей, При этом в Tesla уверяют, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

Предполагается, что стоимость такого робота составит до 20 тысяч долларов (около 820 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

Вас также могут заинтересовать новости: