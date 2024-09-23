Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электромобили.

В августе граждане нашей страны приобрели 8,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных машин возрастом до 5 лет. Соответствующие данные приводит УкрАвтопром.

Портал напоминает, что в течение прошлого месяца свою первую регистрацию в стране прошли почти 26 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляли треть от этого количества.

Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электрические авто - их доля составила 41%. На втором месте находятся бензиновые легковушки (37%), на третьем - дизельные автомобили (11%). Гибриды и авто с ГБО заняли 8% и 3%, соответственно.

Видео дня

Если говорить о наиболее популярных брендах, то с большим отрывом лидирует Tesla - ее модели Model Y и Model 3 на первых позициях. Напомним, первая это компактный электрический кроссовер, а вторая - пятиместный седан.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет:

Tesla Model Y - 588 единиц;

Tesla Model 3 - 434;

Hyundai Kona - 305;

Nissan Rogue - 272;

Mazda CX-5 - 238;

Kia Niro - 238;

Volkswagen Tiguan - 214;

Nissan Leaf - 190;

Volkswagen Golf - 169;

Chevrolet Bolt - 156.

Подержанные авто - советы экспертов

Недавно руководители автомобильных компаний назвали подержанные автомобили, которые лучше не покупать. В частности, специалисты советуют быть осторожным при покупке Volkswagen Eos, Ford Escape и Fiat 500. Среди проблем, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы - ненадежная подвеска.

А еще раньше опытный механик Тодд Бялашевски назвал четыре авто, которые могут быстро "оказаться на свалке". Среди них - Kia Optima, которая, по его словам, страдает от поломок двигателя и трансмиссии.

Вас также могут заинтересовать новости: