В августе граждане нашей страны приобрели 8,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных машин возрастом до 5 лет. Соответствующие данные приводит УкрАвтопром.
Портал напоминает, что в течение прошлого месяца свою первую регистрацию в стране прошли почти 26 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляли треть от этого количества.
Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электрические авто - их доля составила 41%. На втором месте находятся бензиновые легковушки (37%), на третьем - дизельные автомобили (11%). Гибриды и авто с ГБО заняли 8% и 3%, соответственно.
Если говорить о наиболее популярных брендах, то с большим отрывом лидирует Tesla - ее модели Model Y и Model 3 на первых позициях. Напомним, первая это компактный электрический кроссовер, а вторая - пятиместный седан.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет:
- Tesla Model Y - 588 единиц;
- Tesla Model 3 - 434;
- Hyundai Kona - 305;
- Nissan Rogue - 272;
- Mazda CX-5 - 238;
- Kia Niro - 238;
- Volkswagen Tiguan - 214;
- Nissan Leaf - 190;
- Volkswagen Golf - 169;
- Chevrolet Bolt - 156.
Подержанные авто - советы экспертов
Недавно руководители автомобильных компаний назвали подержанные автомобили, которые лучше не покупать. В частности, специалисты советуют быть осторожным при покупке Volkswagen Eos, Ford Escape и Fiat 500. Среди проблем, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы - ненадежная подвеска.
А еще раньше опытный механик Тодд Бялашевски назвал четыре авто, которые могут быстро "оказаться на свалке". Среди них - Kia Optima, которая, по его словам, страдает от поломок двигателя и трансмиссии.