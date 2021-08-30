Ограничения связаны с ситуацией безопасности в Донецкой области.

"Укрзализныця" (УЗ) до 3 сентября продлила ограничения движения поездов в Донецкой области, которые вводились в связи с обстрелами боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в своем Telegram-канале.

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В частности, поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровска, а пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будут курсировать до станции Очеретино.

"Укрзализныця" также призвала пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте компании.

Обстрел Авдеевки:

28 августа боевики утром обстреляли Авдеевку, в результате чего железнодорожное движение в области ограничили.

Автор: Павел Степанец