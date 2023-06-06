В парке Southwind Airlines три Boeing 737 MAX. Полеты в Россию в последнее время совершали два из них.

США запретили турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники среди российских перевозчиков, США пригрозили Southwind санкциями и запретили обслуживать ее самолеты за границей.

Однако в последнем санкционном списке, который Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало 3 марта, самолетов Southwind нет.

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"Возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы далее? Southwind не столь критичен для рынка, гораздо больше пассажиров перевозят другие турецкие и российские авиакомпании", — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян.

Southwind Airlines

Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, которую создал туристический холдинг Pegas Touristik в 2022 году для перевозки россиян на курорты Турции. Флот авиакомпании частично состоит из бывших самолетов российской Nordwind Airlines (входит в холдинг Pegas Touristik).

В парке Southwind Airlines три Boeing 737 MAX. Полеты в Россию в последнее время совершали два из них. Оба принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation. В частности, самолеты совершали по 10–12 разворотных рейсов в неделю в Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород. С 1 июня они переведены на рейсы в Германию и Швейцарию.

После начала войны в Украине США и ЕС ввели санкции в отношении авиаотрасли России. Самолеты российских авиакомпаний начали арестовывать за границей и отказывать им в техобслуживании. Из-за этого большая часть Boeing и Airbus не покидает территорию России и совершает только внутренние рейсы.

Авиация агрессора во время войны в Украине

2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостанавили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и оказание техподдержки для авиакомпаний из РФ.

Позже в Европе остановили действие сертификатов годности самолетов для всех авиакомпаний РФ. Без этого документа самолет не может подниматься в небо и выполнять полеты.

2 июня 2023 года стало известно о том, что российский "Аэрорфлот" в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350. Помогла российскому перевозчику в этом вопросе авиакомпания из дружественной к РФ страны, которая "неофициально поделилась обновлением ПО и сервисным бюллетенем".

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