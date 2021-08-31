Ранее приобретенные электронные билеты работали исправно.

Жители и гости Киева 30 августа не могли купить электронные билеты для проезда в общественном транспорте из-за технического сбоя. Ранее приобретенные е-билеты работали исправно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Причиной проблем с покупкой е-билета стала рассинхронизация с базой данных.

"В результате этого ядро ​​билетной системы не взаимодействовало с внешними программными компонентами. В частности, для пассажиров не функционировала опция пополнения кошельков, транспортных карт и приобретение одноразовых QR-билетов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на станции метро "Олимпийская" остановят эскалаторы: названа причинаПри этом указано, что ранее купленными QR-билетами или пополненными транспортными картами можно было воспользоваться.

"Локализовав место технического сбоя, наши инженеры немедленно приступили к переключению кластера служебной базы данных на резервный, который находился в полной готовности, но переключения произошло некорректно. Переключение работы системы с основной площадки на резервную систему привело к резкому всплеску трафика со стороны бортовых компьютеров. После обнаружения этого факта, изменения соответствующих настроек и исправления ошибок были проведены работы по стабилизации основной и резервной системы", - объяснили в компании, которая разработала систему.

По словам специалистов, технический сбой не повредил данные.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевском метрополитене произошел сбой. Проблемы возникли в системе оплаты за проезд, из-за чего у пассажиров могут быть трудности с пополнением транспортных карточек и оплатой разовых поездок.

Автор: Анастасия Горбачева