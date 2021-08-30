Пассажиров предупреждают о возможных проблемах с пополнением транспортных карт и приобретением разовых поездок.

В Киевском метрополитене произошел сбой. Проблемы возникли в системе оплаты за проезд, из-за чего у пассажиров могут быть трудности с пополнением транспортных карточек и оплатой разовых поездок.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации в своем Telegram-канале.

"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карт и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают", - отметили в метрополитене.

При этом сообщается, что специалисты уже устранили причины технического сбоя.

Читайте также"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области"Система возобновляет работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", - уверяют в метрополитене, а именно, ориентировочно, до 16.00.

Ранее УНИАН уже сообщал, что столичным водителям рассказали, когда будет открыт новый участок Большой кольцевой дороги.

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Автор: Инна Андалицкая