Общественный транспорт Киева с 14 июля полностью отказывается от бумажных билетов. Теперь для проезда в городских автобусах, троллейбусах и трамваях необходимо будет использовать е-билет.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
В компании отметили, что в связи с отменой бумажных билетов кондукторов переведут на другие должности, но в транспорте усилят контроль. При этом указано, что штраф за проезд "зайцем" составляет 160 гривен.
Где действуют е-билет
- с 1 декабря 2020 года на электронный билет перешел скоростной трамвай;
- с 1 ноября 2020 - городская электричка;
- с 14 сентября – фуникулер;
- с 14 июля - городские автобусы, троллейбусы и трамваи.
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Как оплатить проезд
Оплатить проезд в транспорте можно картой Kyiv Smart Card или с помощью QR-билета, который можно купить:
- в мобильном приложения "Киев Цифровой";
- в терминалах самообслуживания;
- в сети "Т-киоск";
- в терминалах EasyPay, IBOX, 2click;
- в кассах киевского метрополитена.
Также в компании пообещали обеспечить жителям и гостям столицы возможность оплачивать проезд банковской картой.
Общественный транспорт Киева
В киевском общественном транспорте с 1 июля кондукторы не работают.
Спикер КП "Киевпастранс" Олег Грищак в эфире коммунального телеканала "Киев" посоветовал всем гостям города, которые приехали на непродолжительный период, заранее определиться со способом оплаты проезда в городском транспорте.
Отказ от бумажных билетов старого образца для одноразового проезда в столичном наземном транспорте связан с внедрением в городе единого электронного билета.
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