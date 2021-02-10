На этих локациях дежурят сотрудники ГСЧС.

В Киеве из-за непогоды самая сложная ситуация для транспорта наблюдается на улицах Елены Телиги, Академика Заболотного и проспекте Валерия Лобановского.

Об этом рассказал пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Киеве Александр Макушенко, пишет "Апостроф".

На этих улицах, по его словам, задействованы специальные автомобили ГСЧС повышенной проходимости, дежурят спасатели. Они помогают транспорту, который не может проехать, и перенаправляют его на безопасные участки дорог.

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"Сегодня была оказана помощь двум грузовым автомобилям. Они были транспортированы на безопасные участки дороги. Всего с начала снегопадов - с 8 февраля - нами была оказана помощь 60 грузовым автомобилям", - рассказал Макушенко.

Сегодня с утра в Киеве наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада, который спровоцировал пробки и перебои с движением наземного общественного транспорта.

Кроме того, огромная пробка образовалась на Бориспольской трассе вблизи столицы.

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Автор: Юрий Годован