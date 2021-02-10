Сильный снегопад, который начался ранним утром, значительно усложнил передвижение по городу для транспорта и пешеходов.

В Киеве сегодня утром наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада, который спровоцировал пробки и перебои с движением наземного общественного транспорта.

Как работает транспорт 10 февраля

Пресс-служба КП "Киевпастранс" утром в среду сообщила о введении оперативного положения №4 на все виды транспорта из-за сложных погодных условий.

"Движение транспорта без соблюдения графика движения", - сказано в сообщении.

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Из-за снегопада прекращено движение автобусного маршрута №64, с перебоями работают другие виды транспорта.

В Днепровском районе на пересечении улиц Стальского и Микитенко сошел с рельсов трамвай, движение там парализовано, передает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua

На станции метро "Вокзальная" сегодня утром образовалась очередь из пассажиров. "Здесь все без изменений", - пишет Телеграм-канал "Киев сейчас".

Также внушительная очередь наблюдается на входе на станцию метро "Позняки".

Пробки в Киеве: ситуация на дорогах

Ряд основных магистралей города сегодня утром практически остановились. Сложная ситуация сейчас на мостах через Днепр. В направлении центра города пробки наблюдаются на всех мостах и подъездах к ним. В центральной части города тянучки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, бульварах Шевченко и Леси Украинки, Набережном шоссе, на развязках вблизи станций метро "Берестейская", "Святошин", "Голосеевская", "Золотые ворота", "Осокорки", "Позняки", "Почайна".

Многие магистральные дороги заблокированы из-за нерасчищенного снега. Также в разных районах города наблюдается большое количество аварий.

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Автор: Юрий Годован