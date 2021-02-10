Крупная пробка в Киеве попала на видео / Скриншот с видео
Погодные условия днем осложнили проезд на Бориспольском шоссе в направлении Киева.
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Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. На видео с места событий можно видеть, что в пробке стояли десятки легковых авто и фур.
Сегодня с утра в Киеве наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада, который спровоцировал пробки и перебои с движением наземного общественного транспорта.
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