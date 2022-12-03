Гражданам, зарегистрированным как ВПЛ, придет сообщение с просьбой явиться в управление соцзащиты. В случае неявки в течение 10 дней, выплаты будут прекращены.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Как заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью "Суспільному", человек, который вернулся домой, на свое постоянное место жительства, перестает быть переселенцем и теряет право на получение выплат для ВПЛ.

Жолнович отметила, что многие по возвращении домой не снимаются с регистрации, хотя правительство может предложить таким гражданам другие программы финансовой поддержки.

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"Если человек вернулся, он был внутренне перемещенным и у него нет работы… нас есть программы: малообеспеченные, многодетные, та же субсидия. Мы можем помогать ему просто уже решая его конкретную проблему, которая у него возникает в месте постоянного проживания", - сказала она.

Жолнович отметила, что гражданам, зарегистрированным как ВПЛ, придет сообщение с просьбой явиться в управление соцзащиты и подтвердить свое пребывание. В случае неявки в течение 10 дней, выплаты будут прекращены. Если неявка была по уважительной причине, нужно будет написать заявление, предоставить подтверждающие документы и выплаты будут восстановлены.

Война в Украине и выплаты переселенцам:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине на 4 ноября зарегистрировано 4,8 миллиона внутренних переселенцев.

Правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тысячи гривень, а по 3 тысячи гривень выплачиваются на детей и лиц с инвалидностью.

С 1 октября переселенцы получили возможность получать социальные услуги по месту пребывания. Также была вдвое увеличена сумма компенсации за приют переселенца - с 450 грн до 900 грн за человека.

8 ноября 2022 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в качестве помощи от государства внутренние переселенцы (ВПЛ) уже получили более 42 миллиардов гривень.

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