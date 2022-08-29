В справке даны рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат и какие необходимы документы.

Офис президента Украины при поддержке проекта Совета Европы "Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине" подготовил информацию в отношении выплат и гарантий для пострадавших во время выполнения служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Как отмечается, в справке содержится информация для различных категорий потерпевших из-за войны – от военнослужащих, служащих которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, которые пострадали в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбежек.

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Кроме того, в справке даны рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация будет постоянно обновляться с учетом изменений в законодательство.

Помощь во время войны:

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям, государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривен для здоровых взрослых людей, и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривень для финансирования бизнеса.

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