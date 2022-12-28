Продлен переходный период для выплаты ежемесячных выплат лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Для обеспечения адресности социальной помощи и создания удобных процедур для людей во время военного положения правительство приняло постановление, которое обеспечивает автоматическое продление ряда социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также детей лишенных родительской опеки.

"Принятое постановление обеспечит удобство для тех граждан, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат. Оно также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Так, с 1 января будут автоматически продлены такие социальные выплаты и пособия: на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей, больных тяжелыми заболеваниями; детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; лицам, которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства; лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также продлен до 31 декабря 2023 года переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Помощь во время войны:

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям, государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривень для здоровых взрослых людей, и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривень для финансирования бизнеса.

29 августа 2022 года в Офисе президента подготовили справку о выплатах пострадавшим из-за войны.

3 декабря 2022 года начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

В 2023 году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать пособие на проживание.

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