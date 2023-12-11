Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии.

Представители Союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецке". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют", – говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным со словацким "Вишне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика.

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Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

Блокирование границы Украины: что известно

С 6 ноября перевозчики из Польши начали блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. Из-за этого в очередях на территории Польши находились тысячи грузовиков, ожидая въезда в Украину.

С 1 декабря к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии, заблокировав пункт пропуска "Ужгород" на границе с Украиной. 5 декабря движение грузовиков было восстановлено, однако словацкие перевозчики угрожали восстановить блокаду, если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

11 декабря месячная блокада крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", что на границе с Польшей, завершена. Было восстановлено стабильное движение грузовиков.

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