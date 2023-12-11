Пассажирское направление и в дальнейшем будет работать в штатном режиме.

В понедельник, 11 декабря, словацкая сторона сообщила должностным лицам Закарпатской таможни, что после объявление продолжения акции протеста словацкими перевозчиками перед КПП "Вишне Немецкое-Ужгород", начиная с 15:00 будет заблокировано движение грузовиков со стороны Украины, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В то же время протестующие пока не будут препятствовать въезду на таможенную территорию Украины крупногабаритного транспорта из Словакии.

Пассажирское направление и в дальнейшем будет работать в штатном режиме.

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Таможенники призвали перевозчиков учитывать данную информацию и выбирать для пересечения границы ближайшие КПП "Чоп – Захонь", что на границе с Венгрией, или "Дьяково – Халмеу" – с Румынией.

На утро 11 декабря состояние очередей грузового автотранспорта перед указанными пунктами пропуска было следующее:

"Ужгород – Вишне Немецкое": выезд – 5 (е-очередь – 1349 т / с), въезд – 650;

"Чоп (Тиса) – Захонь": выезд – 38 (е-очередь – 3184 т / с), въезд – 760;

"Дьяково – Халмеу": выезд – 30 (е-очередь – 888 т/с), въезд – 160.

Блокада украинской границы

Как писал УНИАН, перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. В очередях на территории Польши сейчас находятся тысячи грузовиков, ожидая въезда в Украину.

Также к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии, с 1 декабря заблокировав пункт пропуска "Ужгород" на границе с Украиной. 5 декабря движение грузовиков было восстановлено, однако словацкие перевозчики угрожали восстановить блокаду, если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

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