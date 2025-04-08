Он увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы на более 70 тыс. легковых авто и 220 тыс. пешеходов.

На границе Украины и Венгрии сегодня открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь - Нодьгодош", который предназначен для автомобильного и пассажирского сообщения. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это КПП увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы более чем на 70 тыс. легковых авто и 220 тыс. пешеходов.

По словам Шмыгаля, это часть комплексной политики по модернизации пограничной инфраструктуры. Согласно планам, до 2030 года предусмотрено обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых.

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"Также частью изменений на западной границе будет запуск совместного с соседними государствами таможенного и пограничного контроля, обновление технической базы, дальнейшая диджитализация", - говорится в сообщении.

КПП на украинско-венгерской границе

Как сообщал УНИАН, решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией было принято правительством Украины 23 февраля 2024 года.

Позже Министерство развития общин и территорий Украины анонсировало открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" с Венгрией в начале апреля с.г. Там отмечали, что предназначенный пункт пропуска будет для оформления легковых авто до 3,5 тонн, будет работать в дневное время. На КПП будут работать таможенные и пограничные службы.

Шмыгаль в прошлом году также информировал, что Украина договорилась и о расширении работы еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - "Лужанка - Берегшурань".

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