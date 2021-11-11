​​​​​​​В госбюджет поступило почти три миллиарда гривень.

В Украине по льготным условиям растаможили более 85 тысяч автомобилей на "еврономерах".

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы в Facebook.

В службе напомнили, что 10 ноября завершился 180-дневный срок, отведенный для упрощенного таможенного оформления и налогообложения транспорта.

За этот период, с 15 июня по 10 ноября 2021 года, удалось растаможить более 85 тысяч автомобилей.

Читайте такжеГетманцев о "евробляхерах": больше никаких отсрочек не будетВ госбюджет поступило почти три миллиарда гривень.

Где больше всего растаможено "євроблях":

Закарпатье (15148 автомобилей);

Киев (10752 автомобилей);

Одесса (9999 автомобилей);

Ивано-Франковск (5830 автомобилей);

Черновцы (5506 автомобилей).

Кто еще может растаможить авто по льготному режиму?

Участники боевых действий, которые находились непосредственно в ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощениями до 8 февраля 2022 включительно.

Растаможка авто в Украине 2021

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки"евроблях".

Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов.

Автор: Яна Ставская