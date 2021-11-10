В Украине заканчивается льготный период на растаможку авто на еврономерах, с 11 ноября их владельцев снова начнут штрафовать.

Глава налогового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев предупредил владельцев авто на еврономерах, что льготный период для растаможки транспорта закончился.

Об этом он написал в Telegram.

Он уточнил, что отныне никаких отсрочек для этих водителей не будет.

Гетманцев добавил, что за период растаможки автомобилей в бюджет поступило 2,9 миллиарда гривень.

Читайте также"Репрессивные нормы": эксперт рассказал, что делать "евробляхерам" после окончания действия льгот (видео)"Вопрос с евробляхерами решен. По состоянию на 9 ноября более 83 тысяч автомобилей растаможены, а бюджет получил 29, миллиарда гривень. Больше никаких отсрочек / льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех. Прошу Национальную полицию принимать меры о недопуске проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны", – написал нардеп.

Растаможка авто в Украине 2021

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки"евроблях".

Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Автор: Яна Ставская