Глава налогового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев предупредил владельцев авто на еврономерах, что льготный период для растаможки транспорта закончился.
Об этом он написал в Telegram.
Он уточнил, что отныне никаких отсрочек для этих водителей не будет.
Гетманцев добавил, что за период растаможки автомобилей в бюджет поступило 2,9 миллиарда гривень.
Читайте также"Репрессивные нормы": эксперт рассказал, что делать "евробляхерам" после окончания действия льгот (видео)"Вопрос с евробляхерами решен. По состоянию на 9 ноября более 83 тысяч автомобилей растаможены, а бюджет получил 29, миллиарда гривень. Больше никаких отсрочек / льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех. Прошу Национальную полицию принимать меры о недопуске проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны", – написал нардеп.
Растаможка авто в Украине 2021
12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.
15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки"евроблях".
Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.