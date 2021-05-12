Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие временное введение новой процедуры растаможивания авто на европейских номерах.
Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба главы государства.
Речь идет о законах №1402-ІХ и №1403-ІХ, одобренных Верховной Радой 15 апреля.
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"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможки импортированных из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.
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- подержанные автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога;
- сумма акцизного налога будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости;
- базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро;
- такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной;
- по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца;
- на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
На какие авто не распространяются законы:
- не соответствующие экологическим нормам "Евро-2" и выше
- происходящие из государства-оккупанта (государства-агрессора);
- ввезенные с временно оккупированной территории Украины.
"Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу", - уточнили в ОП.
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