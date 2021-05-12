На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО / ООС льготный период составит 270 дней.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие временное введение новой процедуры растаможивания авто на европейских номерах.

Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба главы государства.

Речь идет о законах №1402-ІХ и №1403-ІХ, одобренных Верховной Радой 15 апреля.

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"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможки импортированных из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.

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подержанные автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога;

сумма акцизного налога будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости;

базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро;

такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной;

по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца;

на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

На какие авто не распространяются законы:

не соответствующие экологическим нормам "Евро-2" и выше

происходящие из государства-оккупанта (государства-агрессора);

ввезенные с временно оккупированной территории Украины.

"Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу", - уточнили в ОП.

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Автор: Юрий Годован