Поляки начали блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини" 23 ноября.

Польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения грузовиков на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини"на украинско-польской границе.

Об этом предупредили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). "Согласно информации, которую украинским пограничникам предоставили польские коллеги, общественная акция по блокированию движения грузовиков возле польского пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини", с 27 ноября может проходить круглосуточно", - говорится в сообщении ГПСУ.

Ситуация на украинско-польской границе

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребенное". Причиной забастовки стала отмена требования для украинских перевозчиков получать разрешение на пересечение границы.

Видео дня

А 23 ноября началась блокировка пункт пропуска "Медика-Шегини".

25 ноября заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за блокады границы польскими перевозчиками в Украине начались проблемы с поставкой горючего. В то же время он отметил, что ситуация на границе не является критической для экспорта зерна. Украина может экспортировать продовольствие по железной дороге, а также через черноморские и дунайские порты.

Вас также могут заинтересовать новости: