Фактически около 50% мужчин, которые пересекают границу на выезд из страны - это водители, осуществляющие международные перевозки.

Система "Шлях" и дальше работает для водителей международных перевозок товаров, грузов и пассажиров, однако для тех, кто доставлял гуманитарную помощь, ее закрыли. Но это был небольшой процент водителей.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Ранок.LIVE".

"Надо правильно понимать. Потому что вчера мы видели сообщение, что вообще система "Шлях" прекратила свою работу. Фактически по направлению системы "Шлях" могли выезжать водители, которые осуществляют международные перевозки товаров, грузов и пассажиров, и эта норма для них остается действующей для пересечения границы. Другая категория граждан - это были те водители, которые осуществляли перевозки гуманитарных грузов или медицинских. И также информация о них вносилась в систему "Шлях", - сказал он.

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По словам Демченко, ранее разрешение на выезд водителям гуманитарных грузов предоставляло Мининфраструктуры или ОВА. Со вчерашнего дня такие разрешения больше не выдаются, а информацию о таких водителях в систему "Шлях" не вносят. Теперь мужчины могут выезжать по другим основаниям: если имеют отсрочку, исключены с воинского учета или подпадают под определенные нормы выезда.

"Если говорить о системе "Шлях" в целом, то фактически около 50% мужчин, которые пересекают границу на выезд из страны, - это водители, осуществляющие международные перевозки. Около 2-3% - это те водители, которые следовали именно за гуманитарными грузами. Это небольшой процент по этому направлению по пересечению границы, потому что после водителей на втором месте идут лица с инвалидностью, которые пересекают границу, многодетные мужчины или же те, которые сопровождают лиц с инвалидностью", - пояснил спикер ГПСУ.

Систему "Шлях" закрыли для водителей, которые перевозят гуманитарные грузы

Как сообщал УНИАН, правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Отныне для выезда за границу такие водители должны иметь другие основания для пересечения границы.

В частности, по результатам заседания Кабмина 25 февраля были одобрены изменения в Постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях". Водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные Постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях".

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