Ранее решение относительно разрешений на пересечение границы принимали Министерство развития общин и территорий или ОВА.

В Украине обновили правила выезда за границу для военнообязанных мужчин, которые осуществляют перевозки гуманитарной или медицинской помощи. Отныне водителей, которые занимаются транспортировкой гуманитарных или медицинских грузов для ВСУ, выезжают исключительно на соответствующих общих условиях. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

По словам Демченко, нововведения затрагивают мужчин-водителей, которые занимаются транспортировкой гуманитарных или медицинских грузов для Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или для гражданского населения.

Ранее таких водителей вносили в электронную систему "Шлях", а решение о разрешениях на пересечение границы принимали Министерство развития общин и территорий или областные военные администрации.

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Однако теперь эта категория граждан может выезжать только на общих основаниях. Как пояснил Демченко, информацию о таких водителях больше не будут вносить в систему "Шлях", а областные администрации не будут рассматривать вопрос об их выезде.

"Сейчас эта категория граждан, эти водители, которые планируют осуществлять перевозки гуманитарных или медицинских грузов, может пересечь границу только на общих основаниях", - подчеркнул спикер.

Отныне, как уточнил Демченко, для пересечения границы водители должны принадлежать к категориям лиц, которым официально разрешено выезжать за пределы Украины. Например, это могут быть граждане, исключенные с воинского учета, те, кто воспитывает трех и более детей, или другие лица, соответствующие критериям, утвержденным постановлением правительства.

Демченко подчеркнул, что изменения уже опубликованы в официальном вестнике, и пограничники действуют в соответствии с новыми нормами.

Если человек прибывает в пункт пропуска и значится в системе "Шлях" как водитель гуманитарных перевозок, принятых областными администрациями, его не пропустят через границу, если он не подпадает под другие действующие условия выезда.

Правила пересечения границы мужчинами

Напомним, Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенных Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины. С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.

Согласно действующему законодательству, пересекать границу могут мужчины, воспитывающие трех и более детей, родители-одиночки, родители детей-инвалидов, сопровождающие родителей или жены с инвалидностью, или тех нуждается в постоянной опеке, близкие родственники погибших на войне или пропавших без вести, мужчины с инвалидностью, мужчины младше 18 и старше 60 лет.

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