Запрещены полеты в 11 аэропортов центральной части России и юг страны-агрессора

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия 52-й раз подряд продлила запрет на полеты в российские аэропорты.

Решение о продлении запрета на полеты было принято "Росавиацией". Запрет продлен до 14 января 2023 года.

Согласно принятому решению, запрещены полеты в 11 аэропортов центральной части России и юг страны-агрессора.

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Война в Украине и запрет на полеты в РФ:

Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину. Полеты в ряд аэропортов на юге России были ограничены с 03:45 ч. 24 февраля 2022 года по московскому времени.

С момента начала войны в Украине Россия регулярно продлевает запрет на полеты в российские города.

23 декабря 2022 года запрет на полеты в города РФ продлили 50-й раз подряд.

Война в Украине и крах российского авиапарка:

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а большинство авиаперевозчиков мира прекратили летать в Россию. Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки, которые достигли 61,1 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов).

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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