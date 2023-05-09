Ryanair разместила заказ на 150 самолетов Max-10 с возможностью поставки еще 150 в период с 2027 по 2033 год.

Крупнейший лоукстер Европы Ryanair объявил о заказе 300 самолетов у Boeing на сумму 40 млрд долларов (31,7 млрд фунтов стерлингов).

Как сообщает The Guardian, Ryanair разместила заказ на 150 самолетов Max-10 с возможностью поставки еще 150 в период с 2027 по 2033 год. Авиакомпания заявила, что это самый крупный заказ, размещенный ирландской компанией.

Сообщается, что компании договорились о значительной, не разглашаемой скидке к официальной стоимости в 40 миллиардов долларов.

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Самолет Max-10 заменит старые 737NG и добавит около 40 мест на самолет, что значительно повысит их экономичность. Это поможет бюджетному перевозчику увеличить пассажиропоток почти вдвое в течение следующего десятилетия.

Ryanair также заявила, что сделка создаст более 10 000 рабочих мест в авиакомпании и позволит увеличить количество пассажиров со 168 миллионов до 300 миллионов в год к 2034 году.

Исполнительный директор группы авиакомпаний Майкл О'Лири сказал: "Эти новые, экономичные самолеты с более экологичными технологиями предлагают на 21% больше мест, потребляют на 20% меньше топлива и на 50% тише, чем наши B737-NG.

"Помимо значительного роста выручки и трафика по всей Европе, мы ожидаем, что эти новые, более крупные, более эффективные и экологичные самолеты приведут к дополнительной экономии удельных затрат, что позволит снизить тарифы на авиабилеты", - говоорится в сообщении.

Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун заявил, что его партнерство с Ryanair было "одним из самых продуктивных в истории коммерческой авиации".

Ryanair в Украине

В январе 2022 года крупнейший лоукостер Европы заявил о том, что открывает новые маршруты из Украины.

25 апреля 2023 года стало известно, когда Ryanair может возобновить полеты из Украины. В компании ожидают, что первые самолеты отправятся из аэропорта "Борисполь" (Киев) в четыре города Европы.

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