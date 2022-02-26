Стоит отметить, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег.

ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря якобы для контртеррористической операции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пребывание кораблей и судов в этом будет расцениваться как террористическая угроза", - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют по открытым каналам безопасности судоходства.

Стоит отметить, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег.

Напомним, что сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Впоследствии беспилотник был сбит на подлете к Черноморска.