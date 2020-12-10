МАУ планирует возобновить более 40 международных рейсов \ фото УНИАН

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в летнем расписании осуществлять рейсы по 43 международным маршрутам.

Читайте такжеАвиакомпания МАУ решила сократить свой парк на 20%Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. В частности, в сообщении отмечается, что с 28 марта 2021 года будет постепенно восстанавливаться оригинальная сеть маршрутов.

"Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту "Борисполь"", - говорится в сообщении.

Внутренние рейсы МАУ

В начале летней навигации внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям: Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Запорожье.

Международные рейсы МАУ

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по 43 маршрутам, в частности:

  • Киев - Амстердам (АMS)
  • Киев - Лондон (LGW, LHR)
  • Киев - Париж (CDG); Киев - Ницца (NCE)
  • Киев - Брюссель (BRU)
  • Киев - Дубай (DXB)
  • Киев - Хельсинки (HEL)
  • Киев - Копенгаген (CPH)
  • Киев - Стокгольм (ARN)
  • Киев - Вильнюс (VNO)
  • Киев - Нью-Йорк (JFK)
  • Киев - Торонто (YYZ)
  • Киев - Рим (FCO); Киев - Милан (MXP)
  • Киев - Ларнака (LCA)
  • Киев - Афины (ATH)
  • Киев - Дели (DEL)
  • Киев - Каир (CAI)
  • Киев - Дюссельдорф (DUS); Киев - Мюнхен (MUC); Киев - Берлин (BER)
  • Киев - Цюрих (ZRH); Киев - Женева (GVA)
  • Киев - Тбилиси (TBS)
  • Киев - Баку (GYD)
  • Киев - Ереван (EVN)
  • Киев - Стамбул (IST); Одесса - Стамбул (IST)
  • Киев - Анкара (ESB)
  • Киев - Джидда (JED)
  • Киев - Тель-Авив (TLV); Львов - Тель-Авив ( TLV); Одесса - Тель-Авив (TLV); Днепр - Тель-Авив (TLV); Харьков - Тель-Авив (TLV)
  • Киев - Варшава (WAW)
  • Киев - Прага (PRG)
  • Киев - Будапешт (BUD)
  • Киев - Вена (VIE )
  • Киев - Кишинев (KIV)
  • Киев - Барселона (BCN) 

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Автор: Ирина Погорелая