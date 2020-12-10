С 28 марта 2021 года будет постепенно восстанавливаться сеть маршрутов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в летнем расписании осуществлять рейсы по 43 международным маршрутам.

Читайте такжеАвиакомпания МАУ решила сократить свой парк на 20%Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. В частности, в сообщении отмечается, что с 28 марта 2021 года будет постепенно восстанавливаться оригинальная сеть маршрутов.

"Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту "Борисполь"", - говорится в сообщении.

Внутренние рейсы МАУ

В начале летней навигации внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям: Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Запорожье.

Международные рейсы МАУ

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по 43 маршрутам, в частности:

Киев - Амстердам (АMS)

Киев - Лондон (LGW, LHR)

Киев - Париж (CDG); Киев - Ницца (NCE)

Киев - Брюссель (BRU)

Киев - Дубай (DXB)

Киев - Хельсинки (HEL)

Киев - Копенгаген (CPH)

Киев - Стокгольм (ARN)

Киев - Вильнюс (VNO)

Киев - Нью-Йорк (JFK)

Киев - Торонто (YYZ)

Киев - Рим (FCO); Киев - Милан (MXP)

Киев - Ларнака (LCA)

Киев - Афины (ATH)

Киев - Дели (DEL)

Киев - Каир (CAI)

Киев - Дюссельдорф (DUS); Киев - Мюнхен (MUC); Киев - Берлин (BER)

Киев - Цюрих (ZRH); Киев - Женева (GVA)

Киев - Тбилиси (TBS)

Киев - Баку (GYD)

Киев - Ереван (EVN)

Киев - Стамбул (IST); Одесса - Стамбул (IST)

Киев - Анкара (ESB)

Киев - Джидда (JED)

Киев - Тель-Авив (TLV); Львов - Тель-Авив ( TLV); Одесса - Тель-Авив (TLV); Днепр - Тель-Авив (TLV); Харьков - Тель-Авив (TLV)

Киев - Варшава (WAW)

Киев - Прага (PRG)

Киев - Будапешт (BUD)

Киев - Вена (VIE )

Киев - Кишинев (KIV)

Киев - Барселона (BCN)

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Автор: Ирина Погорелая