Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в летнем расписании осуществлять рейсы по 43 международным маршрутам.
Читайте такжеАвиакомпания МАУ решила сократить свой парк на 20%Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. В частности, в сообщении отмечается, что с 28 марта 2021 года будет постепенно восстанавливаться оригинальная сеть маршрутов.
"Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту "Борисполь"", - говорится в сообщении.
Внутренние рейсы МАУ
В начале летней навигации внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям: Херсон, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, Запорожье.
Международные рейсы МАУ
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по 43 маршрутам, в частности:
- Киев - Амстердам (АMS)
- Киев - Лондон (LGW, LHR)
- Киев - Париж (CDG); Киев - Ницца (NCE)
- Киев - Брюссель (BRU)
- Киев - Дубай (DXB)
- Киев - Хельсинки (HEL)
- Киев - Копенгаген (CPH)
- Киев - Стокгольм (ARN)
- Киев - Вильнюс (VNO)
- Киев - Нью-Йорк (JFK)
- Киев - Торонто (YYZ)
- Киев - Рим (FCO); Киев - Милан (MXP)
- Киев - Ларнака (LCA)
- Киев - Афины (ATH)
- Киев - Дели (DEL)
- Киев - Каир (CAI)
- Киев - Дюссельдорф (DUS); Киев - Мюнхен (MUC); Киев - Берлин (BER)
- Киев - Цюрих (ZRH); Киев - Женева (GVA)
- Киев - Тбилиси (TBS)
- Киев - Баку (GYD)
- Киев - Ереван (EVN)
- Киев - Стамбул (IST); Одесса - Стамбул (IST)
- Киев - Анкара (ESB)
- Киев - Джидда (JED)
- Киев - Тель-Авив (TLV); Львов - Тель-Авив ( TLV); Одесса - Тель-Авив (TLV); Днепр - Тель-Авив (TLV); Харьков - Тель-Авив (TLV)
- Киев - Варшава (WAW)
- Киев - Прага (PRG)
- Киев - Будапешт (BUD)
- Киев - Вена (VIE )
- Киев - Кишинев (KIV)
- Киев - Барселона (BCN)
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