Курсирование поездов по наземной части метро временно не осуществляется.

В Киеве после ракетного обстрела россиян столичные поезда "красной" линии метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной", сообщает в Telegram пресс-служба КГГА.

Отмечается, что движение поездов наземной частью от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется: "Ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме КГГА проинформирует дополнительно.

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Ракетный удар России по Украине

В понедельник, 8 июля, утром россияне нанесли масштабный ракетный удар по Украине. Одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ.

Кроме того, РФ ударила ракетами по городу Кривой Рог. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что уже известно о 10 погибших, 31 раненых, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых.

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