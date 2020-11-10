Приобрели 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 тысяч гривень за автомобиль, и четыре в комплектации "элеганс" по 896 тысяч гривень.

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по результатам тендера заключила с ООО "Артсити" (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,54 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы Прозорро.

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Приобретено 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 тыс. грн за автомобиль, и четыре в комплектации "элеганс" по 896 тыс. грн.

Примерно по таким же ценам "Артсити" предлагает автомобили на своем сайте — и это не самые дорогие комплектации.

Среди дорогих автомобилей одна должна быть с бежевым салоном, три — с черным.

Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, аудиосистемой Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиками, и тому подобное.

Компания "Артсити" является официальным дилером Toyota.

Автопарк Кабмина

В начале апреля 2014 года Кабинет министров объявил о намерении продать 50% автопарка на аукционе, что, по предварительным оценкам, позволило бы сэкономить до 20 миллионов гривен.

Согласно сообщению, на реализацию были выставлены 73 автомобиля марок Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda и других. Начальная стоимость автомобилей варьировалась от 28 тыс. грн за микроавтобус KIA Besta 1996 года выпуска до 741 тыс. грн за лимузин ГАЗ-14 1982 года. Самым старым автомобилем на аукционе был лимузин ЗИЛ-114 1971 года выпуска стоимостью почти 690 тыс. грн.

По состоянию на 1 июня 2014 года на аукцион по продаже автопарка Кабмина зарегистрировался только один покупатель.

Автопарк НАБУ

В сентябре 2017 года НАБУ собиралось пополнить свой "гараж" автомобилями на 5,5 миллиона гривень.

Для антикоррупционного ведомства планировали приобрести автомобили таких марок, как Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Megane и Peugeot Treveller. В документе также указано, что потенциальные участники закупок могут предложить автомобили других марок с аналогичными характеристиками.

В 2017 году НАБУ уже заключило несколько соглашений на сумму свыше 10 миллионов гривень на закупку автомобилей, среди которых Ford Tourneo Custom, Mazda CX 5.

Автопарк ГПУ

В июле 2017 года в ГПУ планировали закупить автомобилей почти на 10 миллионов гривень.

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Автор: УНИАН