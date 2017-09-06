НАБУ собирается пополнить свой "гараж" автомобилями на 5,5 миллиона гривень

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует объявить тендер на закупку новых автомобилей на сумму более 5,5 миллионов гривень. Такая информация содержится в годовом плане закупок НАБУ на портале Prozorro, сообщает Радио Свобода.

В частности, для антикоррупционного ведомства хотят приобрести автомобили таких марок, как Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Megane и Peugeot Treveller. В документе также указано, что потенциальные участники закупок могут предложить автомобили других марок с аналогичными характеристиками.

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Машины должны быть поставлены до конца года.

В течение лета НАБУ уже заключило несколько соглашений на сумму свыше 10 миллионов гривень на закупку автомобилей, среди которых Ford Tourneo Custom, Mazda CX 5.

В июне бюро оплатило 46 тысяч гривен за обучение на курсах контраварийного вождения.

В целом в течение 2017 года НАБУ заключило на тендерах 168 сделок на сумму 55 миллионов гривень.