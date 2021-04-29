Постановление, которое не было выполнено в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется заказным письмом.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 305 народных депутатов из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что копии постановления по делу об админправонарушении и материалов, зафиксированных с помощью специальных технических средств, направляются лицу, привлекаемому к административной ответственности, в течение 15 дней со дня вынесения такого постановления, кроме случая, предусмотренного ч. 7 ст. 279-1 настоящего кодекса (ранее - в течение трех дней со дня вынесения такого постановления).

В ст. 279-1 говорится о том, что постановление о наложении административного взыскания, которое не было выполнена путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется ответственному лицу заказным письмом с уведомлением на адрес места регистрации (проживания) физического лица (местонахождения юридического лица).

По обращению лица постановление о наложении админвзыскания, которое считается выполненным, направляется заказным письмом на его адрес в течение 5 дней с момента получения обращения.

Ранее определялось, что постановление о наложении админвзыскания направляется ответственному лицу в течение 3 дней со дня его вынесения заказным письмом с уведомлением на адрес места регистрации (проживания) физического лица (местонахождения юридического лица).

Постановление считается выполненным в случае уплаты ответственным лицом или гражданином (резидентом) Украины, который ввез на территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, 50% размера штрафа по постановлению о наложении админвзыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме; за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи); до вручения такого постановления или получения почтового уведомления о вручении или об отказе в ее получении или возврата почтового отправления с отметкой о невручении; или в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление о наложении административного взыскания также считается выполненным в случае уплаты штрафа по сообщению о привлечении к админответственности, оставленным уполномоченным должностным лицом на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства, в том числе, путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня совершения соответствующего правонарушения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Штрафы в Украине

Сейчас штрафы в Украине за превышение скорости такие:

превышение лимита более чем на 20 км/ч - 255 гривень;

превышение на 50 км/ч и более - 510 гривень;

превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривень (с возможностью лишения прав).

В случае уплаты в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа - 30 дней после вступления в силу этого постановления в силу. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в высший орган или суд.

В феврале 2021 года в Украине для ФЛП запустили новую функцию контроля по уплате штрафов нарушителями ПДД.

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Автор: Татьяна Поляковская