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Пламя и медаль: представлен логотип Олимпиады-2024 (фото, видео)

13:03, 22 октября 2019
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REUTERS

Об этом сообщил сайт Международного олимпийского комитета.

Дизайн логотипа включил в себя два культовых символа спорта - золотую медаль и олимпийский огонь, а также Марианну - дань уважения женщины, которая известна во всем мире как символ Франции.

"Логотип, который имеет форму самой престижной медали из всех возможных, является символом стремления к совершенству. Огонь Олимпиады всегда вызывает ностальгию по прошлым соревнованиям. Пламя заставляет мечтать и смотреть в будущее Игр. Марианна - воплощение революционного духа, который будет царить на Олимпиаде в Париже", - говорится в пресс-релизе МОК.

Игры в Париже - 33-е летние по счету. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

УНИАН ранее сообщал, что один из лучших испанских футболистов хочет сыграть на Олимпиаде-2020.

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Теги: #Париж#Олимпиада