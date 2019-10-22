Пламя и медаль: представлен логотип Олимпиады-2024 (фото, видео)
В Париже состоялась презентация логотипа для летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
Об этом сообщил сайт Международного олимпийского комитета.
Дизайн логотипа включил в себя два культовых символа спорта - золотую медаль и олимпийский огонь, а также Марианну - дань уважения женщины, которая известна во всем мире как символ Франции.
"Логотип, который имеет форму самой престижной медали из всех возможных, является символом стремления к совершенству. Огонь Олимпиады всегда вызывает ностальгию по прошлым соревнованиям. Пламя заставляет мечтать и смотреть в будущее Игр. Марианна - воплощение революционного духа, который будет царить на Олимпиаде в Париже", - говорится в пресс-релизе МОК.
🥇🔥🇫🇷— Paris 2024 (@Paris2024) 21 октября 2019 г.
La médaille, la flamme, Marianne.
Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024
The medal, the flame, Marianne
Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024pic.twitter.com/6VvsItrql6
Игры в Париже - 33-е летние по счету. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
УНИАН ранее сообщал, что один из лучших испанских футболистов хочет сыграть на Олимпиаде-2020.