Продажи легковых авто в Европе упали почти на 40%

В апреле продажи авто в ЕС составили 270,7 тыс. единиц, что на 76,3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 38,5% - до 2,75 миллиона единиц.

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Как сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), такое падение связано с негативным влиянием коронавируса в марте и апреле.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все рынки ЕС показали падение.

В апреле продажи авто в ЕС составили 270,7 тысячи единиц, что на 76,3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам апреля спрос в Испании снизился на 96,5%, Великобритании – на 97,3%, Италии – 97,6%, Германии – 61,1% и Франции - на 88,8%.

Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 77,86 тысячи авто, при этом падение составило 72,7% по сравнению с прошлогодним апрелем.

На втором месте PSA Group с результатом 36,7 тысячи проданных автомобилей, что на 81,2% меньше показателя годичной давности.

И третий результат у RENAULT Group – 27,7 тысячи штук, что на 79% меньше апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 1,2% - до 15,3 миллиона авто.

ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.