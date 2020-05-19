Volkswagen приостановил поставки новых Golf и Skoda Octavia из-за ошибок в ПО

Немецкий концерн временно прекратил отгружать автомобили дилерам из-за ошибок в программном обеспечении системы экстренного вызова.

Volkswagen вынужден временно приостановить поставки автомобилей Golf и Skoda Octavia нового поколения в связи с проблемами с программным обеспечением.

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Об этом сообщает Autonews cо ссылкой на издание Automotive News.

Продажи машин прекращены из-за ошибок в ПО в модуле системы eCall — автоматического экстренного вызова спасательных служб при аварии, — использование которой стало обязательным в Европе несколько лет назад.

На данный момент немецкий концерн готовит несколько крупных отзывных кампаний, связанных с неисправностью. При этом автомобили продолжают выпускать, однако пока не отгружают их дилерам. Новое программное обеспечение для системы eCall должны выпустить к середине июня.

Ранее стало известно, что Volkswagen может перенести старт продаж электрокара ID.3 нового поколения в связи с «сырым» программным обеспечением. Испытатели модели регулярно докладывали руководству о примерно 300 различных системных ошибках, случающихся ежедневно. Они отмечали, что программное обеспечение было разработано «в большой спешке», поэтому многие системы и их элементы «не понимают» друг друга, что приводит к многочисленным сбоям и прочим сложностям.