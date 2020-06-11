Киев встречает утро четверга многочисленными ДТП и пробками: ситуация на дорогах (карта)

В столице произошло несколько аварий, которые усугубляют ситуацию на дорогах.

В Киеве в четверг утром на многих магистралях образовались пробки, нередко причиной скопления транспорта являются ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В частности, перегружены все мосты через Днепр в сторону центра города. Аварии в обоих направлениях произошли перед Северным мостом. На развязке проспектов Бандеры и Героев Сталинграда ведутся ремонтные работы - движение там ограничено. По мосту Метро пробка тянется через Броварской проспект до станции метро "Дарница", а перед Дарницким мостом "стоит" одноименное шоссе. На мосту Патона проехать можно, но для этого нужно выстоять пробку на подъезде к нему. В частности, на проспекте Соборности. Перед Южным мостом автомобили тянутся до станции метро "Позняки", там ситуацию усугубила дорожная авария. Еще одно ДТП произошло на правобережной части Южного моста недалеко от развязки на "Выдубичах".

На правом берегу транспорт скопился на проспектах Победы, Воздухофлотском и Лобановского, бульваре Шевченко, Набережном шоссе, а также в центре города.

Как сообщал УНИАН, на столичном Подоле организовали новую пешеходную зону.

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