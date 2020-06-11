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Киев встречает утро четверга многочисленными ДТП и пробками: ситуация на дорогах (карта)

08:31, 11 июня 2020
Транспорт
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В Киеве образовались пробки / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Произошло несколько ДТП / Google Maps

В частности, перегружены все мосты через Днепр в сторону центра города. Аварии в обоих направлениях произошли перед Северным мостом. На развязке проспектов Бандеры и Героев Сталинграда ведутся ремонтные работы - движение там ограничено. По мосту Метро пробка тянется через Броварской проспект до станции метро "Дарница", а перед Дарницким мостом "стоит" одноименное шоссе. На мосту Патона проехать можно, но для этого нужно выстоять пробку на подъезде к нему. В частности, на проспекте Соборности. Перед Южным мостом автомобили тянутся до станции метро "Позняки", там ситуацию усугубила дорожная авария. Еще одно ДТП произошло на правобережной части Южного моста недалеко от развязки на "Выдубичах".

В центре города ситуация на дорогах спокойнее / Google Maps

На правом берегу транспорт скопился на проспектах Победы, Воздухофлотском и Лобановского, бульваре Шевченко, Набережном шоссе, а также в центре города.

Как сообщал УНИАН, на столичном Подоле организовали новую пешеходную зону.

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