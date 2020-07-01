Украинцам хотят в несколько раз повысить штрафы за превышение скорости

В МВД считают, что 510 грн - слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане ездят по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч.

В Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штрафы за значительное превышение скорости с 510 грн до 3,4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он напомнил, что сейчас за превышение скорости на менее чем 50 км/ч гражданин должен в течение 10 дней заплатить 127,5 грн. Если этого не сделать, то сумма штрафа увеличивается до 255 грн, а в случае, если превышение скорости является значительным - на более чем 50 км/ч, - то штраф составляет 510 грн.

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"Мы планируем предложить депутатам Верховной Рады в сентябре принять законопроект, который в значительной степени увеличит штрафы для тех, кто систематически нарушает и превышает скорость более чем на 50 км/ч. Мы считаем, что 510 грн - слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч. Мы будем предлагать, чтобы этот штраф составлял не 510 грн, а 3 тыс. 400 грн", - заявил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в Украине вводится более жесткое наказание для водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, для водителей-нарушителей существенно возрастают суммы штрафов. Кроме того, отныне вождение авто в состоянии алкогольного опьянения будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

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