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Украинцам хотят в несколько раз повысить штрафы за превышение скорости

15:18, 01 июля 2020
Транспорт
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В МВД предлагают увеличить штрафы за значительное превышение скорости / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он напомнил, что сейчас за превышение скорости на менее чем 50 км/ч гражданин должен в течение 10 дней заплатить 127,5 грн. Если этого не сделать, то сумма штрафа увеличивается до 255 грн, а в случае, если превышение скорости является значительным - на более чем 50 км/ч, - то штраф составляет 510 грн.

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"Мы планируем предложить депутатам Верховной Рады в сентябре принять законопроект, который в значительной степени увеличит штрафы для тех, кто систематически нарушает и превышает скорость более чем на 50 км/ч. Мы считаем, что 510 грн - слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч. Мы будем предлагать, чтобы этот штраф составлял не 510 грн, а 3 тыс. 400 грн", - заявил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в Украине вводится более жесткое наказание для водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, для водителей-нарушителей существенно возрастают суммы штрафов. Кроме того, отныне вождение авто в состоянии алкогольного опьянения будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

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