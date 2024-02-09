На них будут сказываться туристические объекты, спортивные сооружения.

Кабинет министров Украины внес изменения в Правил дорожного движения, утвердив несколько новых знаков.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram .

Он отмечает, что к информационно-указательным знакам добавлены новые изображения знаков с применением коричневого фона при обозначении объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, а именно: 5.57 "Предварительный указатель направлений", 5.58 "Предварительный указатель направления", 5.60 "Указатель направлений".

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Мельничук сообщил, что дополнена глава "Информационно-указательные знаки" раздела "Дорожные знаки" Правил дорожного движения.

Этими изменениями предусмотрено, что на знаках 5.57-5.60 могут применяться пиктограммы объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, изображения которых определяются ДСТУ 9114:2021.

Изменения в ПДД - последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года правительство внесло изменения в Правила дорожного движения с целью приближения к законодательству Евросоюза.

Изменениями предусмотрено, что обязательно необходимо включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Также закреплен запрет перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.

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