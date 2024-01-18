После установки этих камер количество ДТП уменьшается втрое.

На дорогах Украины планируют установить еще несколько сотен камер фиксации нарушения правил дорожного движения.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"На самом деле, система автоматической фиксации сейчас развивается. Хочу напомнить, что до полнометражного наступления у нас было 270 камер. После начала полнометражного наступления временно система не работала в связи с определенными мерами безопасности и техническими мероприятиями, которые проводились. Затем было восстановлено и постепенно наращивается количество камер. Конечно, в планах есть увеличение количества камер еще больше на многие сотни. Сейчас это то количество, которое возможно техническое на данный момент. Поэтому, в дальнейшем их количество будет увеличиваться", - сообщил Белошицкий.

По его словам, камеры автоматической фиксации действительно влияют на количество дорожно-транспортных происшествий на месте установки.

Он напомнил, что эти камеры устанавливаются исключительно в местах, где фиксируются частые ДТП.

Как сказал Белошицкий, предыдущие исследования, проведенные в отношении первых запущенных камер еще до полнометражного вторжения РФ, показали их эффективность. "И по большей части, количество транспортных происшествий в этих местах снижается втрое", - сказал он.

Фиксация нарушений на автодорогах

Как сообщал УНИАН, с 1 января этого года в Украине заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД.

Общее количество комплексов фиксации с 1 января 2024 года составляло 265. Нарушителей ждет наказание: за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн штрафа; более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

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