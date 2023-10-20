Речь идет об включении света вне населенных пунктов, нюансах перевозки детей.

Правительство внесло изменения в Правил дорожного движения с целью приближения к законодательству Евросоюза.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Изменениями предусмотрено, что обязательно необходимо включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Также закреплен запрет перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.

Видео дня

Мельничук отмечает, что правительством уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Другие новости транспорта

Согласно ныне действующим Правилам дорожного движения, в период с 1 октября по 1 мая езда с выключенным ближним светом фар или ходовыми огнями является правонарушением. В этом случае водителю грозит штраф в размере 425 - 510 грн.

В начале февраля 2023 года стало известно, что в Киеве упростили процедуру выкупа машины со штрафплощадки. Киевляне получили возможность сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированную машину, благодаря интеграции приложений "Киев цифровой" и "Дия".

Раньше для того, чтобы забрать эвакуированное авто, нужно было сфотографировать документы и ждать решения инспектора. С сервисом "Дия" услуга стала почти автоматической.

Вас также могут заинтересовать новости: