Встреча проходила в Варшаве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, что Польша и Украина близки к нахождению решения относительно разблокирования границы.

"Консультации показали, что нет такой силы в мире, в Украине и в Польше, которая бы могла подорвать нашу дружбу, нашу солидарность, наше сотрудничество, особенно перед общей угрозой, которой является агрессия России в Украине", - сказал он на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем по итогам очередного раунда консультаций.

По его словам, происходит поиск "хороших решений" для Польши и Украины одновременно. "В вопросе сельского хозяйства мы сделали шаг вперед", - подчеркнул Туск.

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Он напомнил, что Польша присоединилась к инициативе блокирования импорта российского и беларуского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Также происходит поиск решений, которые создадут ощущение безопасности для производителей и фермеров. Туск добавил, что надо искать решения, которые не будут чувствительными ни для украинских производителей и фермеров, ни для польских.

"Мы ищем решения, которые, возможно, не будут всех полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей, и, с другой стороны, украинских. Мы ищем, и мы близки найти решение. Мы близки к тому, чтобы транзит, который проходит через Польшу, не создавал проблем польскому рынку. И такое намерение есть у украинской стороны", - заявил Туск.

В свою очередь, Шмыгаль отметил, что блокада украинской границы со стороны отдельных польских групп протестующих вредит как экономике Польши и Украины, так и Европейского Союза в целом. По его словам, Украина и дальше нуждается в путях солидарности для транспортировки зерна через западную наземную границу, потому что водный коридор очень чувствителен к обстановке в области безопасности.

"У наших правительств общее понимание важности этого проекта. Так же, как и общее понимание того, что вопрос границы необходимо решать комплексно. Украина предложила определенные шаги. Мы обсуждали их с господином премьер-министром", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства Украины считает, что в отношении этих шагов происходит эффективная и оптимистичная работа. Он подчеркнул, что украинское зерно не попадает на польский рынок, а правительство Украины ввело процедуру верификации четырех зерновых агрокультур: кукурузу, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Такие разрешения будут выдаваться только по совместному согласованию с польским правительством.

Как уточнил Шмыгаль, правительства Украины и Польши работают над решением 5 шагов. "Первый - Украина согласилась на определенные ограничения. В частности, и на такие предохранители, safeguards, которые предложены Европейской комиссией. И это для нас не очень интересная история, но мы соглашаемся, и понимаем, что это тот компромисс, который необходим для наших стран для того, чтобы аграрный экспорт из Украины не вредил или не нес даже теоретической угрозы польским агропроизводителям", - подчеркнул Шмыгаль.

Вторым шагом премьер назвал обращение Украины к Еврокомиссии с предложением провести безотлагательный скрининг, а именно - анализ законодательства в аграрной политике и транспорте.

"Мы открыты. Мы хотим снять любые манипуляции, любые возможности для манипуляций, мифы, дезинформацию, которой очень активно, гибридным способом, пользуется наш враг, Россия. Мы имеем решение Еврокомиссии относительно приоритетного скрининга раздела, который касается аграрной политики. Мы ожидаем, что это произойдет в конце апреля. И это действительно чрезвычайно откроет всю статистику и даст нам очень правдивые данные", - подчеркнул Шмыгаль.

Третьим шагом он назвал усилия по запрету российского и беларуского аграрного экспорта в ЕС. "Мы предложили Польше объединить наши усилия для выполнения этой задачи. Благодарны польскому правительству. Благодарны польскому Сейму, который принял соответствующий призыв к Еврокомиссии", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, эта инициатива поддержана министрами сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. "Наш голос услышали в Брюсселе. Еврокомиссия предложила ввести увеличение пошлин на 50% на агропродукцию из России и Беларуси, и в частности, на импорт зерна. Новые ставки фактически должны остановить эту торговлю. Ожидаем принятия такого решения Советом ЕС уже в ближайшее время", - подчеркнул Шмыгаль.

Он сказал, что Украина и Польша имеют предварительные договоренности проекта соглашения о необходимости введения совместного контроля на пограничных пунктах пропуска и реализации проекта обмена таможенной информацией. Теперь ожидается согласование от Еврокомиссии. Украина и Польша между собой согласовали текст такого соглашения.

Кроме того, Украина и Польша имеют совместные планы о строительстве новых пограничных пунктов пропуска и расширении возможностей имеющихся. Польша уже выделяет финансирование для Украины на проведение соответствующих работ.

Четвертый шаг касается предложения создать антикризисный штаб. Между министрами сельского хозяйства и экономики Украины и Польши налажено регулярное взаимодействие. Также были привлечены ассоциации. Продолжается прагматичный и честный диалог.

Пятый шаг касается просьбы Украины обеспечить свободный пропуск через границу не только боеприпасов и гуманитарной помощи, но и горючего. "Надеюсь, что это, в принципе, приведет к разблокированию границы", - сказал Шмыгаль.

Блокировка украинской границы: важно знать

Как сообщал УНИАН, польские протестующие уже несколько месяцев блокируют дороги возле пограничных пунктов пропуска с Украиной. Даже бывали случаи, когда украинское зерно высыпали на проезжую часть из заблокированных грузовиков. Также случались диверсии высыпания украинских зерновых из грузовых вагонов на железнодорожные пути.

Протестующие объясняли свои действия протестом против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины и общей аграрной политики Европейского Союза.

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