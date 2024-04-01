Чаще всего на мартовском рынке авто украинцы покупали японскую марку Toyota.

В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году. Как сообщает "Укравтопром", наибольшее количество покупателей, в прошлом месяце, привлекла к себе японская марка Toyota - 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault - 955 авто (+118%). Третье место заняла Skoda с показателем 452 проданных авто (+31%). На четвертом месте Volkswagen - 444 авто (+3%). Замыкает пятерку популярных автомобилей марта BMW - 381 авто (+7%).

Отмечается, что бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 920 покупателей.

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"Всего за І кв. 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых авто, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в "Укравтопроме".

Украинский рынок авто - последние новости

Ранее сообщалось, что в февральском рынке 2024 года украинский автопарк был пополнен на более 1,3 тысячи авто с дизельными двигателями. Это более чем на 70% больше, чем в прошлом году.

22 марта стало известно, что с начала года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15,8 млрд грн.

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