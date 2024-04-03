В Украине продолжают оставаться самыми популярными модели с бензиновыми двигателями.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 72,5% рынка новых легковушек, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Укравтопром", самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5 процентных пунктов (п.п.) меньше чем в прошлом году.

В то же время доля дизельных авто увеличилась на 6 п.п. - до 27%. Также увеличилась доля электромобилей с 11% до 13,5%. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%. На автомобили с ГБО пришлось 0,5% продаж, против 1% в марте прошлого года.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - Renault Duster;

Дизельные - Renault Duster;

Электро - Volkswagen ID.4;

Гибридные - Toyota RAV-4;

Авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Украинский рынок авто - последние новости

1 апреля 2024 года стало известно, что в Украине за март было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто - это в полтора раза больше чем в прошлом году. При этом чаще всего на мартовском рынке авто украинцы покупали японскую марку Toyota.

2 апреля сообщалось, что французский кроссовер Renault Duster стал лидером украинского мартовского рынка новых легковых авто. Кроме того, на втором месте оказалась Toyota RAV-4, а на третьем - KIA Sportage.

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