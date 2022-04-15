Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00 и прибывать в Перемышль в 05:00.

"Укрзализныця" с 20 апреля назначает дополнительный рейс "Интерсити+" Киев – Перемышль (Польша).

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Укрзализныця" назначает еще один "Интерсити+" сообщением Киев – Перемышль с 20 апреля. Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии в Перемышль пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на:

05:50 – поезд Перемышль-Краков;

07:07 – поезд Перемышль – Берлин;

07: 22 – поезд Перемышль-Прага.

В компании напомнили, что билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к таким группам: дети до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет, мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как сообщал УНИАН, ранее европейский автобусный перевозчик FlixBus объявил о восстановлении международных маршрутов в Киев и еще ряд украинских городов, рейсы в которые были приостановлены с началом войны: Житомир, Ривне, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь.