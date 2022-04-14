Всего для путешествующих из/в Украину по состоянию на 14 апреля доступны 8 прямых международных маршрутов FlixBus.

Европейский автобусный перевозчик FlixBus объявил о возобновлении маршрутов в Киев и еще ряд украинских городов, рейсы в которые были приостановлены с началом войны: Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий и Тернополь.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Сегодня поток людей, которые заезжают на территорию Украины, продолжает расти, и, согласно нашим данным, сейчас уже составляет примерно половину от количества людей, выезжающих", – пояснил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Всего для путешествующих из/в Украину по состоянию на 14 апреля доступны 8 прямых международных маршрутов FlixBus:

Из Польши в Украину и обратно

N3222 Варшава – Люблин – Луцк – Ровно – Житомир – Киев, ежедневно с 18 апреля

3241 Варшава – Люблин – Львов – Ивано-Франковск – Коломыя – Черновцы, ежедневно

3231 Вроцлав – Ополе – Катовице – Краков – Львов, 3 раза в неделю с 28 апреля

3232 Краков – Львов – Ивано-Франковск, ежедневно

Из Венгрии в Украину и обратно

N3280 Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львов – Ровно – Житомир – Киев, 2 раза в неделю с 28 апреля – новая линия

– новая линия 3285 Будапешт – Ньиредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львов, 3 раза в неделю

Из Чехии в Украину и обратно

N3270 Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Ровно – Житомир – Киев, 4 раза в неделю, с 18 апреля

N3277 Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань, 5 раз в неделю, с 20 апреля

Компания планирует продолжать восстанавливать автобусные линии, как только ситуация в том или ином регионе будет стабилизироваться. При этом у FlixBus уверяют, что пока не планируют повышать цены на билеты.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пограничной службы Украины, к 12 апреля более 870 тысяч украинских граждан вернулись в Украину с 24 февраля – с начала полномасштабного вторжения российских захватнических войск. Одновременно выехали из страны около 3 млн человек. В течение последних дней все больше людей возвращаются в Украину.