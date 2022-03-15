Польша упростила правила въезда в страну и доступ к рынку труда для беженцев.

Война с Россией вынудила многих украинцев покинуть свои дома и искать убежище в других странах. Польша - самая популярная страна у украинских переселенцев, которая приняла уже более 1 миллиона наших граждан. Власти Польши предупреждают, что Варшава и Краков уже не могут принимать переселенцев, поэтому украинцам рекомендуют поселяться в небольших городах.

Документы для въезда в Польшу

Для пересечения границы желательно иметь внутренний и загранпаспорт. Однако украинцев пропустят даже без документов. При желании въехать с целью получения защиты, об этом необходимо заявить на КПП. Тогда не нужно подтверждать основания для въезда документами. Также не требуются документы о вакцинации от коронавируса.

Родители могут въезжать с ребенком без разрешения второго родителя. Более того, въезжать даже можно с чужими детьми, но позднее в Польше нужно будет оформить опекунство.

Владельцы авто должны иметь "зеленую карту" - страховку для международных поездок. Автомобили без такого документа часто не пропускают.

Владельцам животных желательно иметь международный ветеринарный паспорт, микрочип и справку и прививках. Пропустить переселенцев с животным могут и без документов, однако решение в каждом случае будут принимать пограничники.

Можно ли въехать в Польшу мужчинам

В Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны запрещен, но есть некоторые исключения. Мужчины могут выехать при следующих условиях:

наличие отсрочки от призыва или документов о постановке на специальный воинский учет;

заключение медкомиссии о непригодности к службе;

наличие трех и больше несовершеннолетних детей, или одного и больше ребенка-инвалида;

статус отца-одиночки;

смерть или пропажа близких в зоне ОСС.

Пункты пропуска в Польшу

По заявления властей, все КПП на границе с Польшей работают и их можно пройти пешком. Карта всех работающих КПП - по ссылке.

Оформление въезда на границе

При пересечении границы в загранпаспорт должен быть проставлен красный штамп с датой въезда. Если паспорта нет, оформляется специальная справка на всех, кто пересек границу (включая детей). Это важный документ, поскольку он подтверждает легальность въезда в Польшу.

Пункты размещения беженцев

Недалеко от пунктов пропуска размещены центры для беженцев, где переселенцам предлагают горячие напитки, медицинскую помощь, ночлег и юридические консультации. Пункты приема беженцев предназначены для тех, кому негде жить в Польше.

Дальнейшая жизнь в Польше

После пересечения границы украинцы жить, работать и получать медицинские услуги в Польше на протяжении 1 года. Дети могут ходить в польскую школу. Также мы рассказывали, как получить временную защиту или статус беженца в Польше.

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