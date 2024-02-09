В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

"Укрзализныця" запускает новый поезд 295/296 с сообщением "Харьков – Днепр", который предоставит ночную альтернативу путешествию между двумя крупнейшими городами востока Украины.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 следующего дня.

Остановки предусмотрены на станциях Мерефа, Лихачево, Лозовая, Павлоград, Синельниково-2. В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе и люкс.

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В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

"Укрзализныця" – последние новости

В декабре "Укрзализныця" запустила сервис для военнослужащих, позволяющий бронировать билеты на поезд даже в случае их отсутствия в продаже.

Всего по итогам прошлого года УЗ вышла на показатели до полномасштабного вторжения и перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования. В страны Европы были перевезены рекордные 2,1 млн пассажиров.

В январе сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. Однако в декабре 2023 года компания сделала частичное подорожание международных билетов.

7 февраля украинская железная дорога запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов. Теперь для этого не обязательно заполнять бумажное заявление, а достаточно оформить электронную версию заявления.

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