"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов – отныне для этого не обязательно заполнять бумажное заявление, достаточно оформить электронную версию заявления.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, процедура претензионного возврата билетов проводится, когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен.
Для этого необходимо:
- перейти по ссылке на сайт "Укрзализныци";
- выбрать вкладку "претензионный возврат билетов";
- заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
- подписать заявление с помощью "Дія.Підпис";
- дождаться результатов рассмотрения заявления.
Отмечается, что отныне оформить возврат можно из любой точки мира. Для этого достаточно иметь "Дію.Підпис" и стабильную интернет-связь.
В УЗ напомнили, что оформление претензионного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в случаях если:
- пассажир не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
- пассажир проехал только часть дороги, неиспользовав билет полностью;
- пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
- пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом;
- пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);
- пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
- пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.
"Возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", – добавили в УЗ.
"Укрзализныця" – последние новости
10 января стало известно, что "Укрзализныця" не планирует повышать цены на внутренние пассажирские перевозки.
17 января сообщалось, что по итогам прошлого года онлайн-продажа билетов через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла почти 85%.