Отныне заявление на претензионный возврат железнодорожных билетов можно оформить онлайн.

"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов – отныне для этого не обязательно заполнять бумажное заявление, достаточно оформить электронную версию заявления.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, процедура претензионного возврата билетов проводится, когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен.

Для этого необходимо:

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перейти по ссылке на сайт "Укрзализныци";

выбрать вкладку "претензионный возврат билетов";

заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подписать заявление с помощью "Дія.Підпис";

дождаться результатов рассмотрения заявления.

Отмечается, что отныне оформить возврат можно из любой точки мира. Для этого достаточно иметь "Дію.Підпис" и стабильную интернет-связь.

В УЗ напомнили, что оформление претензионного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в случаях если:

пассажир не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

пассажир проехал только часть дороги, неиспользовав билет полностью;

пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом;

пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);

пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

"Возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", – добавили в УЗ.

"Укрзализныця" – последние новости

10 января стало известно, что "Укрзализныця" не планирует повышать цены на внутренние пассажирские перевозки.

17 января сообщалось, что по итогам прошлого года онлайн-продажа билетов через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла почти 85%.

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